Россиян смогут штрафовать за превышение скорости с нескольких камер подряд

По данным издания, Верховный суд разрешил штрафовать за превышение скорости с нескольких камер подряд. Водителей могут многократно штрафовать за одно продолжительное превышение скорости, если оно зафиксировано разными камерами. Поводом стало обращение транспортной компании из Воронежа. Её водитель был оштрафован дважды за одно превышение скорости, которое зафиксировали две камеры с разницей в 22 секунды. Компания пыталась оспорить штрафы, ссылаясь на запрет двойного наказания. Однако Верховный суд поддержал нижестоящие инстанции, указав, что фиксация нарушения разными камерами в разное время образует самостоятельные составы правонарушения.

Россиян смогут штрафовать за превышение скорости с нескольких камер подряд. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, Верховный суд разрешил штрафовать за превышение скорости с нескольких камер подряд. Водителей могут многократно штрафовать за одно продолжительное превышение скорости, если оно зафиксировано разными камерами.

Поводом стало обращение транспортной компании из Воронежа. Её водитель был оштрафован дважды за одно превышение скорости, которое зафиксировали две камеры с разницей в 22 секунды.

Компания пыталась оспорить штрафы, ссылаясь на запрет двойного наказания. Однако Верховный суд поддержал нижестоящие инстанции, указав, что фиксация нарушения разными камерами в разное время образует самостоятельные составы правонарушения.