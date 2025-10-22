Россиян предупредили о подорожании вторичного жилья

Россиян предупредили о подорожании вторичного жилья. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам аналитиков, рост цен составит 10-12 процентов. Повышение стоимости будет связано с ростом спроса, который усилится на фоне снижения ключевой ставки.

При этом объём предложений сохранится на прежнем уровне.