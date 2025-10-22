Названы траты россиян на покупку кофе с собой

По данным сервиса «Выберу. ру», треть кофеманов (32%) ежемесячно выкладывают от 3 до 5 тысяч рублей. В то же время четверть граждан (26%) отдают за напитки на вынос не более 500 рублей, 16% — от 500 до 1500 рублей, 12% — от 1500 до 3000 рублей, а еще 12% выделяют на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей. Только 2% респондентов тратят на кофе с собой свыше 10 тысяч рублей в месяц.

Названы траты россиян на покупку кофе с собой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным сервиса «Выберу. ру», треть кофеманов (32%) ежемесячно выкладывают от 3 до 5 тысяч рублей.

В то же время четверть граждан (26%) отдают за напитки на вынос не более 500 рублей, 16% — от 500 до 1500 рублей, 12% — от 1500 до 3000 рублей, а еще 12% выделяют на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей.

Только 2% респондентов тратят на кофе с собой свыше 10 тысяч рублей в месяц.