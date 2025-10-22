На улице Новой в Рязани начали монтаж новых дорожных знаков

Работы ведутся в связи с планируемым открытием на участке от Касимовского шоссе до улицы Горького двустороннего движения. По информации мэрии, схема проезда изменится с 27 октября. Отмечается, что прежние знаки одностороннего движения с полосой для общественного транспорта уже демонтировали.

На улице Новой в Рязани начали монтаж новых дорожных знаков. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Работы ведутся в связи с планируемым открытием на участке от Касимовского шоссе до улицы Горького двустороннего движения. По информации мэрии, схема проезда изменится с 27 октября.

Отмечается, что прежние знаки одностороннего движения с полосой для общественного транспорта уже демонтировали.