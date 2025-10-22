Мужчину, ставшего подставным лицом компании, осудили в Рязани

В ноябре 2023 года осужденный согласился за вознаграждение стать подставным руководителем и участником организации, предоставив свои документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ, не планируя вести предпринимательскую деятельность. Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.

Мужчину, ставшего подставным лицом компании, осудили в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ноябре 2023 года осужденный согласился за вознаграждение стать подставным руководителем и участником организации, предоставив свои документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ, не планируя вести предпринимательскую деятельность.

Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.