Мужчину, ставшего подставным лицом компании, осудили в Рязани
В ноябре 2023 года осужденный согласился за вознаграждение стать подставным руководителем и участником организации, предоставив свои документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ, не планируя вести предпринимательскую деятельность. Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы.
