Музей-заповедник имени Есенина с 5 ноября изменит режим работы

Экспозиции будут открыты со вторника по пятницу с 10.00 до 17.00. Билетная касса — до 16.00. В субботу и воскресенье мемориальные объекты работают с 10.00 до 18.00, билетная касса — до 17.00. Выходной день — понедельник. До весны закрыты для посещения амбар, изба-времянка, рига на усадьбе родителей Сергея Есенина, оранжерея и амбар на усадьбе Лидии Кашиной.

