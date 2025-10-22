Музей-заповедник имени Есенина с 5 ноября изменит режим работы
Экспозиции будут открыты со вторника по пятницу с 10.00 до 17.00. Билетная касса — до 16.00. В субботу и воскресенье мемориальные объекты работают с 10.00 до 18.00, билетная касса — до 17.00. Выходной день — понедельник. До весны закрыты для посещения амбар, изба-времянка, рига на усадьбе родителей Сергея Есенина, оранжерея и амбар на усадьбе Лидии Кашиной.
Музей-заповедник имени Есенина с 5 ноября изменит режим работы. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
Экспозиции будут открыты со вторника по пятницу с 10.00 до 17.00. Билетная касса — до 16.00.
В субботу и воскресенье мемориальные объекты работают с 10.00 до 18.00, билетная касса — до 17.00.
Выходной день — понедельник.
До весны закрыты для посещения амбар, изба-времянка, рига на усадьбе родителей Сергея Есенина, оранжерея и амбар на усадьбе Лидии Кашиной.