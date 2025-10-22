Мошенники начали звонить россиянам и предлагать заключить договор на отопление

Мошенники под предлогом заключения договоров на поставку тепловой энергии начали активно связываться с россиянами, сообщило «РИА Новости». Злоумышленники представляются сотрудниками тепловых организаций и пытаются убедить жертв заключить договор на отопление. В ходе разговора они просят предоставить паспортные данные для якобы оформления необходимых документов. Получив персональные данные, мошенники могут получить доступ к кредитной истории, информации о месте работы и даже к личному кабинету на портале «Госуслуги». Специалисты настоятельно призывают граждан быть внимательными и не делиться личной информацией по телефону.