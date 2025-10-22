Мошенники начали похищать деньги через родственников жертвы

В связи с усилением мер безопасности со стороны банков, аферисты разрабатывают все новые схемы обманов. Злоумышленники вместо прямого требования к жертве перевести деньги на их счета, убеждают человека обратиться за помощью к родственнику или другу. Под влиянием преступников он просит знакомого перевести средства на заданные реквизиты, ссылаясь на различные причины, такие как пополнение инвестиционного счета или активация дополнительных процентов в рамках программы лояльности.