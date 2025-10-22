Мэрия Рязани заявила, что чинит сломанное вандалами сама из-за бездействия МВД

Депутаты поделились проблемой: на территории недавно благоустроенных Черезовских прудах в Песочне на постоянной основе «вырывают с корнем» лавочки, рисуют нарконадписи, жители постоянно замечают другие случаи вандализма. Был задан вопрос представителям администрации, как отсматриваются камеры в парках и скверах, подключенные к системе «Безопасный город», а также как именно ведется поиск нарушителей.

В мэрии Рязани заявили, что вынуждены чинить сломанное вандалами сами из-за отказов правоохранительных органов в возбуждении дел. Вопрос обсудили на заседании комитета гордумы по социальным вопросам в среду, 22 октября.

По словам заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ Марии Гермони, записи с камер отсматриваются постоянно и подрядчиком, который их обслуживает, и сотрудниками управления, также они хранятся в архиве. По фактам нарушений, а также в заявительном порядке пишут запросы в органы.

«Мы камеры отсматриваем, направляем запрос в правоохранительные органы. Там нам отказывают в возбуждении уголовного дела. Дальше мы действуем сами, то есть просто восстанавливаем сломанное» , — поделилась замначальника управления ЖКХ Гермони.

Одна из депутатов предложила информировать о ситуации с вандализмом чаще. В обсуждении звучало и предложение создавать «стены позоры района», некоторые депутаты это поддержали.

«Те люди, которые занимаются вандализмом — они просто занимаются выкачиванием бюджетных средств», — говорили они.

«Если мы ищем какого-то определенного ребенка, надо передавать эту информацию в чаты администрации школ. Если полиция отказывает, потому что не могут найти, внешне можно узнать проблемного ребенка в школе», — продолжали на заседании.

Председатель рязанской городской думы Татьяна Панфилова предложила найти решения, как опубличить подобные случаи вандализма, не нарушая закон.

«Формальный подход со стороны правоохранительных органов понятен — когда дел выше крыши, невозможно искать каждого подростка-вандала. Надо сделать так, чтобы это не было бравадой, а было позором для детей. Жду предложения по эффективной работе против вандализма». — заявила Панфилова.

Также было предложено провести в школах профилактические беседы со школьниками в преддверии мероприятий, связанных с «Новогодней столицей».

В августе, например, в региональной полиции сообщали, что в Рязани 14-летний юноша попал в полицию за вандализм на Лыбедском бульваре.

Ранее депутаты уже предлагали создавать «доски позора» для подростков-вандалов.