Кремль: тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина
Плановые тренировки стратегических ядерных сил прошли под руководством президента России Владимира Путина. Об этом пишет сайт Кремля. В ходе учений были задействованы все основные компоненты ядерного сдерживания, включая наземные, морские и авиационные силы. Глава Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что в тренировке участвовал подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подводная лодка «Брянск» в Баренцевом море, а также бомбардировщики Ту-95. Учения прошли в рамках запланированной программы, направленной на поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил России. Уточняется, что все задачи тренировки выполнены.
Фото: kremlin.ru