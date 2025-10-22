Губернатор Павел Малков: рязанцы должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе

Рязань
Губернатор Павел Малков, комментируя развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Рязанской области, заявил, что рязанцы должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В селе Троица Кораблинского округа открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт. Он будет обслуживать жителей этого и близлежащих населенных пунктов.

Объект оснащен современным оборудованием. В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены помещение для хранения лекарственных средств, кабинеты для процедур и приема пациентов. Отмечается, что это позволит проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры, а также вакцинацию.

На церемонии открытия глава Кораблинского округа Нина Объедкова отметила, что это уже шестой новый современный ФАП в округе, построенный и оснащенный медицинским оборудованием в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Павел Малков прокомментировал развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Рязанской области.

«Благодаря нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ в целом в этом году откроем 22 ФАПа в 12 муниципалитетах. Жители должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе», — сказал он.