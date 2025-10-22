Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс

В пакет поправок включены следующие пункты: повышение НДС с 20 до 22%; порог УСН для бизнеса уменьшают с 60 млн доходов в год до 10 млн. Бизнес, который зарабатывает больше 10 млн в год, должен будет платить НДС; ставку акцизов проиндексируют на уровень инфляции в 2026 и 2027 годах; акцизы на алкоголь и сигареты поднимут выше уровня инфляции; льготы НДФЛ от продажи недвижимого имущества отменят. Теперь от НДФЛ освобождают при владении имуществом минимум от трех лет. Общая сумма допдоходов на 2026-2028 годы за счет налоговых нововведений оценивается в 6 трлн 659 млрд рублей.