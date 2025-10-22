Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 291
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 298
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 919
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс
В пакет поправок включены следующие пункты: повышение НДС с 20 до 22%; порог УСН для бизнеса уменьшают с 60 млн доходов в год до 10 млн. Бизнес, который зарабатывает больше 10 млн в год, должен будет платить НДС; ставку акцизов проиндексируют на уровень инфляции в 2026 и 2027 годах; акцизы на алкоголь и сигареты поднимут выше уровня инфляции; льготы НДФЛ от продажи недвижимого имущества отменят. Теперь от НДФЛ освобождают при владении имуществом минимум от трех лет. Общая сумма допдоходов на 2026-2028 годы за счет налоговых нововведений оценивается в 6 трлн 659 млрд рублей.

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс. Об этом 22 октября сообщил «Интерфакс».

В пакет поправок включены следующие пункты:

  • повышение НДС с 20 до 22%;
  • порог УСН для бизнеса уменьшают с 60 млн доходов в год до 10 млн. Бизнес, который зарабатывает больше 10 млн в год, должен будет платить НДС;
  • ставку акцизов проиндексируют на уровень инфляции в 2026 и 2027 годах;
  • акцизы на алкоголь и сигареты поднимут выше уровня инфляции;
  • льготы НДФЛ от продажи недвижимого имущества отменят. Теперь от НДФЛ освобождают при владении имуществом минимум от трех лет.

Общая сумма дополнительных доходов на 2026-2028 годы за счет налоговых нововведений оценивается в 6 трлн 659 млрд рублей.

Поправки к законопроекту принимаются до 10 ноября.