Еще пять улиц в Рязани 23 октября останутся без холодной воды

Из-за ремонтных работ на водопроводе c 09:30 до 17:00 23 октября отключат холодную воду по адресам: улица Вокзальная, дом № 28; улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; улица Новоселов, дома №№ 1/7, 3; улица Тимуровцев, дома №№ 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 5, 6, 6 корпус 1; улица Новоселов, дом № 3а ЦТП 1Б.

Еще пять улиц в Рязани 23 октября останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе МП «Водоканал города Рязани».

Из-за ремонтных работ на водопроводе c 09:30 до 17:00 23 октября отключат холодную воду по адресам:

улица Вокзальная, дом № 28;

улица Верхняя, дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

улица Новоселов, дома №№ 1/7, 3;

улица Тимуровцев, дома №№ 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 5, 6, 6 корпус 1;

улица Новоселов, дом № 3а ЦТП 1Б.

Напомним, холодной воды так же не будет на улицах Весенняя, Высоковольтная.