Эксперт рассказал, что россияне при разводе могут отсудить половину цены питомца

При разводе супруги могут отсудить половину стоимости общего домашнего животного, согласно разъяснениям юриста Ярослава Остапенко. Об этом пишет «Абзац».
В российском праве домашние животные рассматриваются как имущество, и к ним применяется общий режим Семейного кодекса. Это означает, что все, что было приобретено в браке, включая животных, считается совместно нажитой собственностью и подлежит дележу.
Остапенко пояснил, что суд оценивает стоимость животного и определяет, кому оно будет передано. Например, если собака стоит 100 тысяч рублей и остается у одного из супругов, то суд может взыскать с другого 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Также юрист отметил, что вопросы о проживании питомцев могут быть прописаны в добровольном соглашении между супругами. Хотя официально подать на алименты на содержание животного нельзя, суд может утвердить добровольное соглашение о таких условиях развода.
«Супруги вправе самостоятельно заключить соглашение о порядке содержания животного и распределении расходов», — добавил Остапенко. Он подчеркнул, что закон не запрещает такие договоры, если стороны осознанно принимают обязательства и условия не противоречат закону.