Эксперт рассказал, что россияне при разводе могут отсудить половину цены питомца

При разводе супруги могут отсудить половину стоимости общего домашнего животного, так как в российском праве животные считаются имуществом и делятся по общему режиму Семейного кодекса. Суд оценивает стоимость питомца и решает, кому он останется. Если, например, собака стоит 100 тыс. рублей и остается у одного супруга, второй обязан выплатить половину стоимости — 50 тыс. рублей. Вопросы проживания и содержания животного могут быть оформлены в добровольном соглашении между супругами. Хотя алименты на животных официально не предусмотрены, суд может утвердить условия соглашения по их содержанию, если стороны договорятся. Закон допускает такие договоры, если они добровольны и не противоречат закону.

При разводе супруги могут отсудить половину стоимости общего домашнего животного, согласно разъяснениям юриста Ярослава Остапенко. Об этом пишет «Абзац».

В российском праве домашние животные рассматриваются как имущество, и к ним применяется общий режим Семейного кодекса. Это означает, что все, что было приобретено в браке, включая животных, считается совместно нажитой собственностью и подлежит дележу.

Остапенко пояснил, что суд оценивает стоимость животного и определяет, кому оно будет передано. Например, если собака стоит 100 тысяч рублей и остается у одного из супругов, то суд может взыскать с другого 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Также юрист отметил, что вопросы о проживании питомцев могут быть прописаны в добровольном соглашении между супругами. Хотя официально подать на алименты на содержание животного нельзя, суд может утвердить добровольное соглашение о таких условиях развода.

«Супруги вправе самостоятельно заключить соглашение о порядке содержания животного и распределении расходов», — добавил Остапенко. Он подчеркнул, что закон не запрещает такие договоры, если стороны осознанно принимают обязательства и условия не противоречат закону.