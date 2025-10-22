Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 17:50
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 968
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 266
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 248
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал, что россияне при разводе могут отсудить половину цены питомца
При разводе супруги могут отсудить половину стоимости общего домашнего животного, так как в российском праве животные считаются имуществом и делятся по общему режиму Семейного кодекса. Суд оценивает стоимость питомца и решает, кому он останется. Если, например, собака стоит 100 тыс. рублей и остается у одного супруга, второй обязан выплатить половину стоимости — 50 тыс. рублей. Вопросы проживания и содержания животного могут быть оформлены в добровольном соглашении между супругами. Хотя алименты на животных официально не предусмотрены, суд может утвердить условия соглашения по их содержанию, если стороны договорятся. Закон допускает такие договоры, если они добровольны и не противоречат закону.

При разводе супруги могут отсудить половину стоимости общего домашнего животного, согласно разъяснениям юриста Ярослава Остапенко. Об этом пишет «Абзац».

В российском праве домашние животные рассматриваются как имущество, и к ним применяется общий режим Семейного кодекса. Это означает, что все, что было приобретено в браке, включая животных, считается совместно нажитой собственностью и подлежит дележу.

Остапенко пояснил, что суд оценивает стоимость животного и определяет, кому оно будет передано. Например, если собака стоит 100 тысяч рублей и остается у одного из супругов, то суд может взыскать с другого 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Также юрист отметил, что вопросы о проживании питомцев могут быть прописаны в добровольном соглашении между супругами. Хотя официально подать на алименты на содержание животного нельзя, суд может утвердить добровольное соглашение о таких условиях развода.

«Супруги вправе самостоятельно заключить соглашение о порядке содержания животного и распределении расходов», — добавил Остапенко. Он подчеркнул, что закон не запрещает такие договоры, если стороны осознанно принимают обязательства и условия не противоречат закону.