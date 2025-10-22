Бездетным россиянам предложили выдавать семейную ипотеку с условием родить ребенка за три года

С инициативой выступили депутаты Госдумы. Авторы проекта предложили выдавать бездетным парам семейную ипотеку с условием родить ребенка в течение трех лет. Отмечается, что при нарушении обязательства ставка должна быть повышена до рыночной, а банк вправе потребовать компенсацию субсидии.

