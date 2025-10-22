«АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания планирует работать в четырехдневном графике до конца 2025 года: данная мера поможет концерну избежать большого скопления машин Lada на складах Соколов уточнил, что решение о переходе связано с необходимостью разгрузить склады от избыточных запасов автомобилей. По его словам, план, представленный на рассмотрение совета директоров, предусматривает возвращение к пятидневной рабочей неделе в будущем, однако пока это невозможно из-за кризиса перепроизводства.