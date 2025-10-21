В США заявили, что будущая встреча Путина и Трампа может быть опасна для Украины

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште может стать одним из самых критических и опасных событий для Киева с начала специальной военной операции на Украине, сообщает агентство Bloomberg. По информации издания, предстоящий саммит представляет серьезую угрозу для Украины. После визита президента Зеленского в США и его встречи с Трампом в Белом доме украинский лидер оказался в очень сложном положении. По версии Bloomberg, перед Зеленским стоит выбор: либо пойти на уступки России, либо отказаться от этого, рискуя столкнуться с усиленным давлением со стороны Трампа.