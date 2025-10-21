В Совфеде рассказали, как могут обмануть ищущих работу россиян

Мошенники используют тематические каналы в мессенджерах, чтобы обманывать россиян через подделанные вакансии и имитацию реальных компаний, сообщил сенатор Артем Шейкин. Схема начинается с привлекательного объявления и быстрого общения с «работодателем». Затем жертве предлагают пройти собеседование по голосовой связи и установить «корпоративное приложение», которого нет в официальных магазинах. При вводе логина и пароля мошенники получают полный контроль над устройством, блокируют телефон и требуют выкуп. Шейкин предупредил, что особенно уязвимы соискатели без опыта или в трудной ситуации.

Мошенники нашли новый способ обмана россиян, используя тематические каналы в мессенджерах. Они подделывают объявления о вакансиях и создают видимость реальных компаний, чтобы получить доступ к устройствам и деньгам жертв. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин, передает «Газета. ру».

Схема начинается с привлекательного объявления о работе с хорошей зарплатой. Соискатель связывается с «работодателем», который быстро отвечает и ведет разговор уверенно. Затем жертве предлагают пройти собеседование через голосовой звонок, где мошенники просят установить «корпоративное приложение».

Во время разговора злоумышленники просят скачать приложение, которое якобы нельзя установить из магазина. Они предлагают ввести логин и пароль от своего аккаунта, что дает им полный контроль над устройством. После этого телефон блокируется, и на экране появляется сообщение с требованием выкупа за разблокировку.

Сенатор Шейкин предупредил, что особенно уязвимы те, кто ищет работу впервые или находится в сложной ситуации. Он советует проверять компании, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своих данных.