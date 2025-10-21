В Рязанской области в 2025 году 11 иностранцев лишили РВП из-за фиктивных браков

В 2025 году в Рязанской области 11 иностранцев лишили разрешения на временное проживание из-за фиктивных и расторгнутых браков. Об этом сообщили в эфире «Вести-Рязань».

Чтобы упрощенно получить разрешение на временное проживание, иностранцу необходимо состоять в браке с гражданином России не менее трех лет или иметь общего ребенка.

Как отметили в сюжете, при возникновении подозрений, что иностранец заключил фиктивный брак, специалисты по вопросам миграции проводят проверку адреса места жительства и работы, опрашивают знакомых и родственников.

Ранее в Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.