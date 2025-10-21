Рязань
В Рязанской области продолжается прием заявок на участие во второй «Премии в сфере креативных индустрий»
Оргкомитет премии уже знакомится с первыми проектами, представленными рязанскими креаторами. Художники, фотографы, музыканты, киностудии, авторы книг, творческие сообщества, музеи — десятки деятелей претендуют на звание амбассадора креативных индустрий региона. Юридические лица и самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в Рязанской области, могут представить проекты до 3 ноября включительно. Всего определено 15 тематических номинаций. Ознакомиться с ними можно на сайте события. Возрастное ограничение — 18+

В Рязанской области продолжается прием заявок на участие во второй «Премии в сфере креативных индустрий». Об этом сообщили в ЦРКИ.

Оргкомитет премии уже знакомится с первыми проектами, представленными рязанскими креаторами. Художники, фотографы, музыканты, киностудии, авторы книг, творческие сообщества, музеи — десятки деятелей претендуют на звание амбассадора креативных индустрий региона.

Юридические лица и самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в Рязанской области, могут представить проекты до 3 ноября включительно. Всего определено 15 тематических номинаций. Ознакомиться с ними можно на сайте события.

Цель проведения премии — создать экосистему, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать проекты.

Возрастное ограничение — 18+