В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометеоцентр.
Желтый уровень погодной опасности в регионе объявили из-за тумана. Он накроет регион примерно в 18:00 21 октября.
Отмечается, что метеопредупреждение будет действовать до 09:00 22 октября.