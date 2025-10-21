В Рязани задержали 30-летнего наркокурьера
В Рязани задержали 30-летнего наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
На улице Ситниковской правоохранители остановили мужчину. Они изъяли у него упаковку, в которой находилось множество полимерных свертков с кристаллическим веществом.
Исследование показало, что это производное N-метилэфедрона общей массой 12 граммов.
Предварительно установлено, что задержанный около месяца занимался распространением наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.