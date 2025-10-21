В Рязани задержали 30-летнего наркокурьера

На улице Ситниковской правоохранители остановили мужчину. Они изъяли у него упаковку, в которой находилось множество полимерных свертков с кристаллическим веществом. Исследование показало, что это производное N-метилэфедрона общей массой 12 граммов. Предварительно установлено, что задержанный около месяца занимался распространением наркотиков. Возбуждено уголовное дело.