В Рязани объявили поиски пропавшего в 2024 году мужчины

Местонахождение Юрия Володина неизвестно с августа 2024 года. Приметы: рост — 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. По данным волонтеров, мужчина заикается. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номерам: 112; 51-21-71; +7 (920) 980-21-71.