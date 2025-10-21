В Рязани нашли бесхозную детскую площадку, мэрию обязали привести ее в порядок

Детскую площадку обнаружили возле дома № 17 на улице Татарской. Отмечается, что она не состояла на балансе администрации. На месте находились двойные качели, песочница, качели-балансир, шведская стенка, игровой комплекс и скамейки с навесом. Прокуратура через суд обязала администрацию принять оборудование на баланс муниципального образования.