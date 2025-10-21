В Рязани массово отключат свет 22 и 23 октября
С 09:00 до 16:00 22 и 23 октября электроэнергию будут отключать по 24 адресам. Отключение связано с работу по опилу веток. С подробным списком улиц можно ознакомиться по ссылке.
В Рязани массово отключат свет 22 и 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.
С 09:00 до 16:00 22 и 23 октября электроэнергию будут отключать по адресам:
- улица Свободы (Канищево), дома №№ 1-140 — жилые дома, гаражи, БССС;
- улица Семчин Лоск, дома №№ 1-58 — жилые дома, гаражи;
- улица Трехреченская, дома №№ 1-34, 43-63, уч. 114, 200, 201, 216, 218, 298, 329, 10, 12, 14 — жилые дома, гаражи, киоск воды, магазин;
- 5-й Озерный переулок, дома №№ 1-6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18-29, 40, 42, 98, уч. 78 — жилые дома, стройка;
- 4-й Озерный переулок, дома №№ 1-5, 7, 9-16, 18-24, 32, уч. 83, 85, 127, 128 — жилые дома, стройка;
- 3-й Озерный переулок, дома №№ 1-10, 11, 12-24 — жилые дома, стройки;
- 2-й Озерный переулок, дома №№ 1-18, уч. 112, №№ 4, 9, 19- жилые дома;
- 1-й Озерный переулок, дома №№ 2-8, 10, 12, 14 — жилые дома, магазин;
- Озерный проезд, дома №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10-а, 10-б, 11, 13, 15, 46, 48, 50, 60, уч. 169, 179, — жилые дома, стройка, аптека;
- улица Семчинская, стр. 2 — неж. помещение;
- улица Дачная (Канищево), дома №№ 1-6, 8-12, 14-25, 27-32, 34, 35, 38-41, 43, 43а, 45, 45а, 46-52, 54-75, стр. 1 — жилые дома, гаражи, БССС, стройка, магазин;
- улица Советская (Канищево), дома №№ 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9-77 — жилые дома, гараж, стройки, Преображенская церковь;
- улица Дорожная, дома №№ 1стр1, д. 1-17 (нечетная сторона), 24а, 25 — а/к «Пресс», жилые дома, баня, 2-18 (четная сторона), 21-41 (нечетная сторона);
- улица Хрюкина, дома №№ 1-70 — жилые дома, гараж;
- улица Преображенская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 — жилые дома, магазин, насосная;
- улица Вишневый переулок, дома №№ 1-15 — жилые дома, гаражи, стройка;
- улица Колхозная (Канищево), дома №№ 1-53а — жилые дома, гаражи, стройки;
- улица 1 Мая, дома №№ 1-77 — жилые дома, гаражи, подземная защита, нежилое помещение, стройка, БССС;
- улица Сенной переулок, дома №№ 1-10 — жилые дома, гаражи;
- улица Луговая (Канищево), дома №№ 1-44а, 47, 48 — жилые дома, гаражи, подземная защита;
- улица Ленпоселок, дома №№ 1-31 35, 38-69, 71, 72, 73 — жилые дома, стройка, гараж;
- улица Новая (Канищево), дома №№ 1а-5 — жилые дома;
- улица Интернациональная, дома №№ 5-д, 7-а, 7-б — Православный храмовый комплекс, информационное табло, торговые киоски, нежилое здание, МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда», гараж;
- улица Станкозаводская, дом № 30 — торговая площадка, ГРП;
- улица Советская, дома №№ 30а, 38 — жилые дома;
- улица Школьная, дом № 1а — магазин.
Отмечается, что отключение связано с работу по опилу веток.