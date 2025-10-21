В Рязани массово отключат свет 22 и 23 октября

С 09:00 до 16:00 22 и 23 октября электроэнергию будут отключать по 24 адресам. Отключение связано с работу по опилу веток. С подробным списком улиц можно ознакомиться по ссылке.