В России выступили с инициативой ввести выплаты для желающих пожениться
В России выступили с инициативой о введении единовременной выплаты для молодоженов в размере 20 тысяч рублей. По мнению автора инициативы, в современных условиях отсутствуют меры поддержки для молодых пар, что нередко становится причиной откладывания свадьбы. Отмечается, что материальные трудности могут препятствовать созданию семьи. Процедура получения выплаты должна быть простой и доступной. Предполагается, что молодые люди будут подавать заявление через многофункциональные центры или портал «Госуслуги». После предоставления паспортов и совместного заявления о желании вступить в брак средства будут перечисляться на банковский счет одного из заявителей.

В России выступили с инициативой о введении единовременной выплаты для молодоженов в размере 20 тысяч рублей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

По его мнению, в современных условиях отсутствуют меры поддержки для молодых пар, что нередко становится причиной откладывания свадьбы.

Иванов отметил, что материальные трудности могут препятствовать созданию семьи, и предложенная выплата станет шагом к укреплению института брака и поддержке демографических инициатив молодежи.

«Наша задача — создать условия, при которых желание создать семью не упирается в финансовые барьеры. Эта сумма будет символической поддержкой, которая поможет покрыть часть расходов на организацию торжества или приобретение символов семейной жизни», — подчеркнул депутат.

Процедура получения выплаты должна быть простой и доступной. Иванов предложил, чтобы молодые люди подавали заявление через многофункциональные центры или портал «Госуслуги». После предоставления паспортов и совместного заявления о желании вступить в брак средства будут перечисляться на банковский счет одного из заявителей.