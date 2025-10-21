Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.36 0.38 21/10
ЦБ EUR 94.38 -0.2 21/10
Нал. USD 82.00 / 81.60 21/10 12:25
Нал. EUR 95.26 / 95.90 21/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 767
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 177
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 103
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 785
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России спрогнозировали подорожание кофе на 20-25%
Генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин отметил, что на стоимость зерен влияют биржевые цены, которые формируются на международных торговых биржах в Нью-Йорке и Лондоне, а также курс доллара к рублю. Специалист указал на возможное повышение ввозных пошлин на кофе в США, что может снизить объемы потребления и поменять биржевые цены. Курс рубля в 2026 году также может оказать влияние на конечную стоимость кофе, особенно если доллар будет расти.

В России спрогнозировали подорожание кофе на 20-25%. Об этом пишет «Газета. ру».

Генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин отметил, что на стоимость зерен влияют биржевые цены, которые формируются на международных торговых биржах в Нью-Йорке и Лондоне, а также курс доллара к рублю.

Специалист указал на возможное повышение ввозных пошлин на кофе в США, что может снизить объемы потребления и поменять биржевые цены. Курс рубля в 2026 году также может оказать влияние на конечную стоимость кофе, особенно если доллар будет расти.

Эксперт подчеркнул, что Россия находится на этапе развития культуры потребления этого напитка и его популяризации. Даже при возможном росте цен, люди не откажутся от привычного источника дофамина и радости. Гущин предположил, что потребление будет расти как дома, так и вне его.

Текущая стоимость пачки растворимого кофе (150 г) составляет примерно 580,5 рубля, упаковки молотого кофе (250 г) — около 656 рублей, а упаковка зерен того же объема стоит около 797,8 рубля.