В России спрогнозировали подорожание кофе на 20-25%. Об этом пишет «Газета. ру».

Генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин отметил, что на стоимость зерен влияют биржевые цены, которые формируются на международных торговых биржах в Нью-Йорке и Лондоне, а также курс доллара к рублю.

Специалист указал на возможное повышение ввозных пошлин на кофе в США, что может снизить объемы потребления и поменять биржевые цены. Курс рубля в 2026 году также может оказать влияние на конечную стоимость кофе, особенно если доллар будет расти.

Эксперт подчеркнул, что Россия находится на этапе развития культуры потребления этого напитка и его популяризации. Даже при возможном росте цен, люди не откажутся от привычного источника дофамина и радости. Гущин предположил, что потребление будет расти как дома, так и вне его.

Текущая стоимость пачки растворимого кофе (150 г) составляет примерно 580,5 рубля, упаковки молотого кофе (250 г) — около 656 рублей, а упаковка зерен того же объема стоит около 797,8 рубля.