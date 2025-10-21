В России разработали высокоскоростного помощника для ПВО

Российские инженеры представили новый высокоскоростной дрон-перехватчик, предназначенный для борьбы с беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Народном фронте, поддерживающем данный проект. Новый беспилотник будет выполнять важную функцию по разгрузке систем противовоздушной обороны (ПВО) в условиях массовых атак БПЛА, что позволит повысить эффективность защиты гражданских объектов. По информации разработчиков, дрон-перехватчик способен успешно обнаруживать и сбивать как разведывательные, так и ударные дроны, что актуально в свете текущих угроз. Уже изготовлены первые опытные партии новых беспилотников, которые вскоре пройдут тестирование.