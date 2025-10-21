В России повысят минимальные баллы для поступления в вуз

Новые стандарты для 2026/27 учебного года подготовило Минобрнауки. В проекте говорится, что изменения вводятся для улучшения качества образования. Значения же определялись по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Требования изменились по следующим предметам: Химия (с 39 до 40); Биология (с 39 до 40); Физика (с 39 до 41); Информатика (с 44 до 46); История (с 36 до 40); Иностранный язык (с 30 до 40).