В России могут подорожать продукты из-за новой госпошлины для производителей

Отмечается, что представители отраслевых союзов пищевой промышленности и розничных торговцев направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить изменения в Налоговый кодекс. Они опасаются, что новые правила увеличат их расходы. Госдума рассмотрит проект федерального закона 22 октября. Он предусматривает введение госпошлины за внесение данных об обороте товаров с обязательной маркировкой в государственную информационную систему мониторинга (ГИС МТ). Уникальные qr-коды на продуктах ввели в 2017 году для отслеживания производственного процесса и безопасности товаров.

В России могут подорожать продукты из-за новой госпошлины для производителей. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что представители отраслевых союзов пищевой промышленности и розничных торговцев направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить изменения в Налоговый кодекс. Они опасаются, что новые правила увеличат их расходы.

Госдума рассмотрит проект федерального закона 22 октября. Он предусматривает введение госпошлины за внесение данных об обороте товаров с обязательной маркировкой в государственную информационную систему мониторинга (ГИС МТ). Уникальные qr-коды на продуктах ввели в 2017 году для отслеживания производственного процесса и безопасности товаров.

Авторы письма, включая руководителей «Союзмолока», «РусБренда», «Руспродсоюза», Национальной мясной ассоциации и Ассоциации компаний розничной торговли, указали, что уже платят за маркировку (стоимость одной марки составляет 60 копеек). Кроме того, они несут дополнительные расходы на нанесение, контроль и администрирование. Это приводит к увеличению стоимости товаров на один рубль, что, в свою очередь, сказывается на потребителях.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что новая пошлина дублирует уже существующие платежи и не имеет экономического обоснования.

Также участники рынка считают, что одинаковый сбор, предусмотренный законопроектом, несправедлив. Они надеются, что пошлину сделают нулевой для социально важных продуктов с низкой стоимостью и высокой — для дорогих позиций.