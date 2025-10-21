Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.36 0.38 21/10
ЦБ EUR 94.38 -0.2 21/10
Нал. USD 82.00 / 81.60 21/10 12:25
Нал. EUR 95.26 / 95.90 21/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 767
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 177
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 103
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 785
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России могут подорожать продукты из-за новой госпошлины для производителей
Отмечается, что представители отраслевых союзов пищевой промышленности и розничных торговцев направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить изменения в Налоговый кодекс. Они опасаются, что новые правила увеличат их расходы. Госдума рассмотрит проект федерального закона 22 октября. Он предусматривает введение госпошлины за внесение данных об обороте товаров с обязательной маркировкой в государственную информационную систему мониторинга (ГИС МТ). Уникальные qr-коды на продуктах ввели в 2017 году для отслеживания производственного процесса и безопасности товаров.

В России могут подорожать продукты из-за новой госпошлины для производителей. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что представители отраслевых союзов пищевой промышленности и розничных торговцев направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить изменения в Налоговый кодекс. Они опасаются, что новые правила увеличат их расходы.

Госдума рассмотрит проект федерального закона 22 октября. Он предусматривает введение госпошлины за внесение данных об обороте товаров с обязательной маркировкой в государственную информационную систему мониторинга (ГИС МТ). Уникальные qr-коды на продуктах ввели в 2017 году для отслеживания производственного процесса и безопасности товаров.

Авторы письма, включая руководителей «Союзмолока», «РусБренда», «Руспродсоюза», Национальной мясной ассоциации и Ассоциации компаний розничной торговли, указали, что уже платят за маркировку (стоимость одной марки составляет 60 копеек). Кроме того, они несут дополнительные расходы на нанесение, контроль и администрирование. Это приводит к увеличению стоимости товаров на один рубль, что, в свою очередь, сказывается на потребителях.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что новая пошлина дублирует уже существующие платежи и не имеет экономического обоснования.

Также участники рынка считают, что одинаковый сбор, предусмотренный законопроектом, несправедлив. Они надеются, что пошлину сделают нулевой для социально важных продуктов с низкой стоимостью и высокой — для дорогих позиций.