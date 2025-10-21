В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта, обеспечивающие действия ВСУ, места хранения ударных дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 140 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 137 беспилотников.

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта, обеспечивающие действия ВСУ, места хранения ударных дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 140 районах.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 137 беспилотников.