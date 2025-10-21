В Госдуме предложили печатать предупреждения о вреде здоровью на энергетиках

В Госдуме предложили печатать предупреждения о вреде здоровью на энергетиках. Об этом пишет «Интерфакс».

Идею озвучила первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина. Она подчеркнула, что, согласно исследованиям экспертов и ученых, энергетики могут серьезно навредить организму, особенно в подростковом возрасте. Поэтому необходимы меры, такие как запрет на их продажу детям и предупреждения в рекламе о рисках чрезмерного употребления тонизирующих напитков.

Госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает особенности рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические.

Закон запрещает использование обращений к несовершеннолетним, а также упоминаний о содержании витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, любая реклама энергетиков должна содержать предупреждение о том, что их чрезмерное употребление может быть вредным для здоровья.