В Госдуме назвали невозможным продление оплачиваемого декретного отпуска

Депутаты Госдумы обсуждают возможность продления оплачиваемого декретного отпуска до трёх лет, но реализация идеи затруднена финансово. По словам депутата Ярослава Нилова, правительство не поддерживает законопроект из-за дополнительных бюджетных расходов. Депутат Нина Останина считает, что продление отпуска может повысить рождаемость, позволяя женщинам планировать второго ребёнка. Сейчас пособие на уход за ребёнком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка и выплачивается работающим и учащимся очникам. Нилов подчеркнул, что без финансирования выплаты на период свыше полутора лет невозможны, а правительство отказывается из-за нехватки средств.

Депутаты Госдумы вновь обсуждают возможность продления оплачиваемого декретного отпуска до трех лет, однако реализация этой инициативы сталкивается с финансовыми трудностями. Об этом пишет НСН.

Депутат Ярослав Нилов отметил, что предыдущие попытки внести изменения в законопроект не были поддержаны правительством из-за необходимости дополнительных бюджетных расходов.

Депутат Нина Останина выступила за увеличение срока оплачиваемого декретного отпуска, указывая на то, что такая мера могла бы способствовать росту рождаемости, поскольку женщины могли бы планировать рождение второго ребенка в этот период. В настоящее время в России предусмотрено пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% от среднего заработка, которое могут получать как работающие, так и обучающиеся на очной форме родители.

Нилов пояснил, что финансирование для выплаты пособий на срок более полутора лет должно быть обеспечено, однако правительство не поддерживает инициативу из-за нехватки средств. «Когда мы вносили законопроект, правительство не поддержало его. Это исключительно вопрос расходов», — отметил депутат.