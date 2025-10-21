В Госдуме назвали невозможным продление оплачиваемого декретного отпуска

Депутаты Госдумы вновь обсуждают возможность продления оплачиваемого декретного отпуска до трех лет, однако реализация этой инициативы сталкивается с финансовыми трудностями. Об этом пишет НСН.
Депутат Ярослав Нилов отметил, что предыдущие попытки внести изменения в законопроект не были поддержаны правительством из-за необходимости дополнительных бюджетных расходов.
Депутат Нина Останина выступила за увеличение срока оплачиваемого декретного отпуска, указывая на то, что такая мера могла бы способствовать росту рождаемости, поскольку женщины могли бы планировать рождение второго ребенка в этот период. В настоящее время в России предусмотрено пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% от среднего заработка, которое могут получать как работающие, так и обучающиеся на очной форме родители.
Нилов пояснил, что финансирование для выплаты пособий на срок более полутора лет должно быть обеспечено, однако правительство не поддерживает инициативу из-за нехватки средств. «Когда мы вносили законопроект, правительство не поддержало его. Это исключительно вопрос расходов», — отметил депутат.