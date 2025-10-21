В ДТП на Южной окружной пострадали подросток и взрослый

В ДТП на Южной окружной пострадали подросток и взрослый. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в своих соцсетях.

ДТП произошло 20 октября, примерно в 15:30, на 189-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации ГАИ, 63-летний житель рабочего поселка Сапожок, управляя автомобилем «ВАЗ-21041», столкнулся с «Шевроле Лачетти», за рулем которого был 46-летний рязанец.

В результате происшествия водитель «ВАЗ-21041» и 13-летний пассажир «Шевроле» получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медучреждение.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

