Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
ЦБ USD 81.35 -0.01 22/10
ЦБ EUR 94.67 0.29 22/10
Нал. USD 82.20 / 81.90 21/10 18:15
Нал. EUR 95.00 / 97.00 21/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 868
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 222
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 186
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 847
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Умер актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов
Актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов, известный по ролям в популярных сериалах «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Литейный» и «Тайны следствия», скончался за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Как сообщает портал «Кино-Театр. Ру», о его смерти стало известно с запозданием — артист ушел из жизни еще в сентябре. Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде и в 2008 году окончил СПбГАТИ. С 2007 года он служил в Малом драматическом театре — Театре Европы. За свою карьеру актер снялся почти в двух десятках проектов. Последний раз Безбородов появился на экране в 18-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», где сыграл фокусника Сергея Николаева в эпизоде «Смертельный номер».

Актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов, известный по ролям в популярных сериалах «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Литейный» и «Тайны следствия», скончался за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Как сообщает портал «Кино-Театр. Ру», о его смерти стало известно с запозданием — артист ушел из жизни еще в сентябре.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде и в 2008 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства (СПбГАТИ). С 2007 года он служил в Малом драматическом театре — Театре Европы.

За свою карьеру актер снялся почти в двух десятках проектов, среди которых выделяется главная роль в российско-украинском фильме «Ярость». Последний раз Безбородов появился на экране в 18-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», где сыграл фокусника Сергея Николаева в эпизоде «Смертельный номер».