Умер актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов

Актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов, известный по ролям в популярных сериалах «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Литейный» и «Тайны следствия», скончался за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Как сообщает портал «Кино-Театр. Ру», о его смерти стало известно с запозданием — артист ушел из жизни еще в сентябре. Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде и в 2008 году окончил СПбГАТИ. С 2007 года он служил в Малом драматическом театре — Театре Европы. За свою карьеру актер снялся почти в двух десятках проектов. Последний раз Безбородов появился на экране в 18-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», где сыграл фокусника Сергея Николаева в эпизоде «Смертельный номер».

Актер театра, кино и телевидения Иван Безбородов, известный по ролям в популярных сериалах «Дорожный патруль», «Морские дьяволы», «Литейный» и «Тайны следствия», скончался за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Как сообщает портал «Кино-Театр. Ру», о его смерти стало известно с запозданием — артист ушел из жизни еще в сентябре.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде и в 2008 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства (СПбГАТИ). С 2007 года он служил в Малом драматическом театре — Театре Европы.

За свою карьеру актер снялся почти в двух десятках проектов, среди которых выделяется главная роль в российско-украинском фильме «Ярость». Последний раз Безбородов появился на экране в 18-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», где сыграл фокусника Сергея Николаева в эпизоде «Смертельный номер».