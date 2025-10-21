Угрозу БПЛА на территории Рязанской области отменили

Беспилотную опасность объявляли в 11:25 21 октября. Жителей Рязани и области призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 13:27 опубликовали оповещение об обмене угрозы БПЛА.