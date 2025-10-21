Соцфонд: почти 40 тысяч рязанцев получают повышенную пенсию

37 тысяч рязанцев старше 80 лет получают повышенную пенсию. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба регионального отделения СФР. Когда человеку исполняется 80 лет, Соцфонд увеличивает его страховую пенсию по старости на размер еще одной фиксированной выплаты. В 2025 году эта сумма составляет 8 907 рублей. Надбавка устанавливается автоматически только получателям страховой пенсии. На выплаты по инвалидности или потере кормильца она не распространяется.

