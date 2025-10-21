Рязанским дачникам рассказали о мерах безопасности в осенний период

Рязанским дачникам рассказали о мерах безопасности в осенний период. Информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, самая частая причина пожаров — оставление источников повышенной опасности без присмотра.

Специалисты чрезвычайного министерства рекомендуют при подготовке к зиме выполнить следующие действия:

отключить электричество, если не планируете приезжать до весны;

не оставлять без присмотра электрические приборы и не включать их в одну розетку;

перед началом отопительного сезона печи следует проверить и отремонтировать, а дымоходы — очистить от сажи;

при появлении в доме запаха газа категорически запрещается использование электроприборов; необходимо перекрыть краны и проверить все помещения, включая чердак и подвалы;

вывозить старую листву и мусор необходимо в строго отведенные места.

При возникновении нештатной ситуации следует немедленно позвонить на единый номер экстренных служб 112. В случае пожара — 101.