Рязанским дачникам рассказали о мерах безопасности в осенний период. Информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, самая частая причина пожаров — оставление источников повышенной опасности без присмотра.
Специалисты чрезвычайного министерства рекомендуют при подготовке к зиме выполнить следующие действия:
отключить электричество, если не планируете приезжать до весны;
не оставлять без присмотра электрические приборы и не включать их в одну розетку;
перед началом отопительного сезона печи следует проверить и отремонтировать, а дымоходы — очистить от сажи;
при появлении в доме запаха газа категорически запрещается использование электроприборов; необходимо перекрыть краны и проверить все помещения, включая чердак и подвалы;
вывозить старую листву и мусор необходимо в строго отведенные места.
При возникновении нештатной ситуации следует немедленно позвонить на единый номер экстренных служб 112. В случае пожара — 101.