В Рязани семилетний ребёнок оказался заперт один в квартире

Рязанские волонтеры спасли семилетнего ребенка, запертого в квартире. Об этом сообщил МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в своих соцсетях.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК»