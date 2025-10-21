Рязанка с ансамблем выступила на Первом телеканале
Татьяна Тураева из Сасова выступила с ансамблем народной музыки «Ока» Рязанской областной филармонии в прямом эфире в программе «Доброе утро» (0+). Они исполнили песню «Веселая кадриль». Выпуск с их участием вышел 21 октября.
