Рязанцы возмутились расположением искусственной неровности на улице Октябрьской. Об этом собщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Элемент принудительного снижения скорости находится возле остановки общественного транспорта «Улица Карла Маркса». По словам местных жителей, его установили таким образом, что автомобили могут объехать неровность с заездом на место для посадки пассажиров.

«А там огромная лужа, которая никуда не девается, несмотря на весь ремонт. В итоге машины пролетают через остановку, обливая людей с ног до головы грязной водой. Особенно весело это утром, когда толпа ждет маршрутку. И это происходит чуть ли не каждый день», — говорится в посте.