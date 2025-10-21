Рязань
ЦБ USD 81.35 -0.01 22/10
ЦБ EUR 94.67 0.29 22/10
Нал. USD 82.20 / 81.90 21/10 18:15
Нал. EUR 95.00 / 97.00 21/10 18:15
Рязанцы сдали нормативы ГТО
Рязанцы сдали нормативы ГТО. Об этом сообщает мэрия.

Соревнования прошли в манеже «Юность» и бассейне «Аквамед».

Более 200 человек приняли участие в выполнении нормативов по бегу и плаванию.

Программа состояла из следующих испытаний комплекса:

  • бег на короткую дистанцию: 30 м, 60 м, 100 м;
  • челночный бег 3×10 м;
  • смешанное передвижение;
  • бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м.