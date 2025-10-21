Рязанцы сдали нормативы ГТО
Соревнования прошли в манеже «Юность» и бассейне «Аквамед». Более 200 человек приняли участие в выполнении нормативов по бегу и плаванию.
Рязанцы сдали нормативы ГТО. Об этом сообщает мэрия.
Соревнования прошли в манеже «Юность» и бассейне «Аквамед».
Более 200 человек приняли участие в выполнении нормативов по бегу и плаванию.
Программа состояла из следующих испытаний комплекса:
- бег на короткую дистанцию: 30 м, 60 м, 100 м;
- челночный бег 3×10 м;
- смешанное передвижение;
- бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м.