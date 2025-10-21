Рязанцы пожаловались на разорванные сидения в троллейбусе № 1

«А троллейбусы мы когда-нибудь увидим нормальные? Так чтобы все, а не как повезет», — задался вопросом комментатор. На фотографиях можно увидеть разорванные сидения для пассажиров и ржавчину в корпусе.

Рязанцы пожаловались на разорванные сидения внутри троллейбуса № 1. Фото прислали в комментарии губернатора Павла Малкова.

