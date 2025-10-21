Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

С 09:30 до 17:00 21 октября холодной воды не будет по адресам: улица Строителей, дома №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11 корпус 1, 11а; улица Островского, дома №№ 101б, 103 (торговые центры).