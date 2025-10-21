Рязань
Рязанцев предупредили об изменении движения пригородных поездов
Рязанцев предупредили об изменении движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

С 23 октября в Московской и Рязанской областях запланировано развитие инфраструктуры на нескольких участках.

На перегоне Дивово — Рыбное в Рязанской области 23-24, 27, 30 и 31 октября с 06:40 до 09:40 будут проводиться работы. В эти дни поезда будут двигаться в реверсивном режиме по соседнему пути. Также на перегоне будут модернизированы объекты энергообеспечения.

В связи с работами расписание некоторых электричек, курсирующих между Рязань-1 и Голутвин, а также между Москвой-Казанской и другими станциями, изменится. Поезда № 6005 Рязань-1 — Дивово и № 6012 Дивово — Рязань-1 временно выведут из графика.

На станции Фруктовая в Московской области 28 октября уложат стрелочный перевод, на участке Подлипки — Фруктовая отремонтируют часть пути, а на перегоне Алпатьево — Фруктовая модернизируют объекты энергообеспечения. Технологические «окна» назначены с 05:10 до 13:10. Это повлияет на расписание электричек Казанского направления: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть поездов проследует по укороченному маршруту, а некоторые будут выведены из расписания.

С 27 по 31 октября на участке Серебряные пруды — Треполье, который проходит через Московскую и Рязанскую области, продолжится капитальный ремонт первого пути. В связи с этим у некоторых электричек Павелецкого направления изменится время отправления и прибытия, количество остановок и маршрут.

Пассажиров призвали с пониманием отнестись к изменениям и уточнять расписание на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».