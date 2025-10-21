Россияне сообщили, что стали снова доступны звонки в Telegram

О возобновлении функции сообщают многочисленные пользователи в социальных сетях. Напомним, что функция аудиозвонков в Telegram была заблокирована летом 2025 года по решению Роскомнадзора.

Россияне сообщили, что стали снова доступны звонки в Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале iGuides.ru.

О возобновлении функции сообщают многочисленные пользователи в социальных сетях.

Напомним, что функция аудиозвонков в Telegram была заблокирована летом 2025 года по решению Роскомнадзора.

На текущий момент официальных комментариев не поступало.