Россияне могут понести уголовную ответственность за ложные данные в резюме

Россиянам может грозить серьезное наказание за ложные сведения в резюме. Об этом пишет RT со ссылкой на Александра Хаминского, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области.
По его словам, недостоверные факты чаще всего выявляются на этапе собеседований и первичной проверки документов. Хаминский отметил, что подделать информацию в паспорте или трудовой книжке, особенно в электронной версии, достаточно сложно, однако соискатели могут попытаться фальсифицировать дипломы или сертификаты о повышении квалификации.
Если работодатель обнаружит, что работник не соответствует заявленным навыкам, он имеет право расторгнуть трудовой договор после проведения соответствующей аттестации. В случае выявления подделки документов об образовании, сотруднику может грозить как административная, так и уголовная ответственность.