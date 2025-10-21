Рязань
Россияне могут понести уголовную ответственность за ложные данные в резюме
Россиянам может грозить наказание, если они укажут ложные сведения в резюме. Об этом заявил Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. По его словам, ложные факты часто выявляются во время собеседований и проверки документов. Подделать информацию в паспорте или трудовой книжке сложно, но иногда работники могут пытаться фальсифицировать дипломы или сертификаты. Если работодатель обнаружит, что сотрудник не соответствует заявленным квалификациям, он имеет право уволить его после проверки. В случае подделки документов о образовании работнику может грозить административная или даже уголовная ответственность.

Россиянам может грозить серьезное наказание за ложные сведения в резюме. Об этом пишет RT со ссылкой на Александра Хаминского, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области.

По его словам, недостоверные факты чаще всего выявляются на этапе собеседований и первичной проверки документов. Хаминский отметил, что подделать информацию в паспорте или трудовой книжке, особенно в электронной версии, достаточно сложно, однако соискатели могут попытаться фальсифицировать дипломы или сертификаты о повышении квалификации.

Если работодатель обнаружит, что работник не соответствует заявленным навыкам, он имеет право расторгнуть трудовой договор после проведения соответствующей аттестации. В случае выявления подделки документов об образовании, сотруднику может грозить как административная, так и уголовная ответственность.