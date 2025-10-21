Россияне могут понести уголовную ответственность за ложные данные в резюме

Россиянам может грозить наказание, если они укажут ложные сведения в резюме. Об этом заявил Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. По его словам, ложные факты часто выявляются во время собеседований и проверки документов. Подделать информацию в паспорте или трудовой книжке сложно, но иногда работники могут пытаться фальсифицировать дипломы или сертификаты. Если работодатель обнаружит, что сотрудник не соответствует заявленным квалификациям, он имеет право уволить его после проверки. В случае подделки документов о образовании работнику может грозить административная или даже уголовная ответственность.

