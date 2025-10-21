Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены в ближайшее время

В России вскоре ожидается рост цен на овощи и фрукты на 15% из-за сезонности и изменений в логистике, сообщил доктор экономических наук Леонид Холод. Рост стоимости затронет огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и другие овощи — их цены вырастут на 10-15% из-за перехода на тепличное производство и изменения поставок. Перед Новым годом традиционно дорожают продукты для праздничного стола. Цены на мясо и курицу останутся стабильными из-за снижения спроса, а стоимость деликатесов может повыситься. Цены на рыбу уже высоки и не ожидается их дальнейший рост. Хлеб и мучные изделия подорожания не предполагать.

В России в ближайшее время ожидается повышение цен на овощи и фрукты на 15%. Экономические факторы, такие как сезонность и изменения в логистике, стали основными причинами этого роста. Об этом сообщил «Абзацу» со ссылкой на доктора экономических наук Леонида Холод.

По словам эксперта, в стране произошел массовый переход на тепличные овощи, что также наблюдается в соседних странах. В результате, в скором времени ожидается удорожание огурцов, помидоров, перцев, баклажанов и других овощей на 10-15%. Изменение географии поставок и логистики приведет к увеличению себестоимости продукции.

Холод также отметил, что перед Новым годом традиционно дорожают продукты, связанные с праздничным столом. В то время как цены на мясо и курицу останутся стабильными из-за падения спроса, стоимость деликатесов может возрасти из-за высокого спроса. Цены на рыбу уже достигли высоких уровней, и дальнейшего роста не предвидится. Ситуация в сельском хозяйстве не предполагает увеличения цен на хлеб и мучные изделия.