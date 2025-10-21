Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 81.36 0.38 21/10
ЦБ EUR 94.38 -0.2 21/10
Нал. USD 82.00 / 81.60 21/10 12:25
Нал. EUR 95.26 / 95.90 21/10 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 767
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 177
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 103
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 785
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, на какие продукты вырастут цены в ближайшее время
В России вскоре ожидается рост цен на овощи и фрукты на 15% из-за сезонности и изменений в логистике, сообщил доктор экономических наук Леонид Холод. Рост стоимости затронет огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и другие овощи — их цены вырастут на 10-15% из-за перехода на тепличное производство и изменения поставок. Перед Новым годом традиционно дорожают продукты для праздничного стола. Цены на мясо и курицу останутся стабильными из-за снижения спроса, а стоимость деликатесов может повыситься. Цены на рыбу уже высоки и не ожидается их дальнейший рост. Хлеб и мучные изделия подорожания не предполагать.

В России в ближайшее время ожидается повышение цен на овощи и фрукты на 15%. Экономические факторы, такие как сезонность и изменения в логистике, стали основными причинами этого роста. Об этом сообщил «Абзацу» со ссылкой на доктора экономических наук Леонида Холод.

По словам эксперта, в стране произошел массовый переход на тепличные овощи, что также наблюдается в соседних странах. В результате, в скором времени ожидается удорожание огурцов, помидоров, перцев, баклажанов и других овощей на 10-15%. Изменение географии поставок и логистики приведет к увеличению себестоимости продукции.

Холод также отметил, что перед Новым годом традиционно дорожают продукты, связанные с праздничным столом. В то время как цены на мясо и курицу останутся стабильными из-за падения спроса, стоимость деликатесов может возрасти из-за высокого спроса. Цены на рыбу уже достигли высоких уровней, и дальнейшего роста не предвидится. Ситуация в сельском хозяйстве не предполагает увеличения цен на хлеб и мучные изделия.