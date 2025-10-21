Россиянам предложили начать формировать будущую пенсию со школьной скамьи

В России подростки с 14 лет могут начать зарабатывать пенсионные баллы, если устроятся на официальную работу. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, передает РИА «Новости».

По словам Косихиной, школьники и студенты колледжей имеют право трудиться на оплачиваемых должностях, соблюдая нормы трудового законодательства. Для работы требуется согласие родителей, а рабочее время для несовершеннолетних должно быть сокращенным. В настоящее время подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а для молодежи от 16 до 18 лет установлен предел в 35 часов.

Косихина отметила, что такой опыт не только помогает подросткам стать финансово независимыми, но и способствует их будущему. Работодатели, нанимающие официально трудоустроенных несовершеннолетних, делают страховые взносы, с которых начисляются пенсионные баллы.