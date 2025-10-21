Россиянам дали советы для безопасной покупки недвижимости

Адвокат Альберт Халеян рекомендовал всегда нотариально оформлять сделки, так как нотариус несет ответственность за их законность и проверяет дееспособность сторон. Важно запрашивать актуальные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также проверять наличие инвалидности. При покупке квартиры в браке требуется согласие супруга, а при участии несовершеннолетних или недееспособных собственников — разрешение органов опеки.

Россиянам дали советы для безопасной покупки недвижимости. Об этом пишет газета «Известия».

Доказательствами законности сделки могут служить видеосъемка переговоров, протокол нотариального опроса, свидетельские показания и документы, подтверждающие дееспособность продавца и добросовестность покупателя. Денежные расчеты следует проводить через банковскую ячейку или аккредитив. Особое внимание нужно уделить проверке истории недвижимости и наличию судебных споров.

При приватизации квартиры важно убедиться, что все совершеннолетние жильцы отказались от своей доли добровольно, а интересы несовершеннолетних или недееспособных защищены органами опеки. Срок исковой давности может исчисляться с момента осознания нарушения прав, а комплексная психолого-психиатрическая экспертиза может стать решающим доказательством в суде.

Халеян советует не экономить на консультации юриста и услугах нотариуса, чтобы избежать риска потери квартиры, денег и вложенных средств.