Россиянам дали советы для безопасной покупки недвижимости
Россиянам дали советы для безопасной покупки недвижимости. Об этом пишет газета «Известия».

Адвокат Альберт Халеян рекомендовал всегда нотариально оформлять сделки, так как нотариус несет ответственность за их законность и проверяет дееспособность сторон. Важно запрашивать актуальные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также проверять наличие инвалидности. При покупке квартиры в браке требуется согласие супруга, а при участии несовершеннолетних или недееспособных собственников — разрешение органов опеки.

Доказательствами законности сделки могут служить видеосъемка переговоров, протокол нотариального опроса, свидетельские показания и документы, подтверждающие дееспособность продавца и добросовестность покупателя. Денежные расчеты следует проводить через банковскую ячейку или аккредитив. Особое внимание нужно уделить проверке истории недвижимости и наличию судебных споров.

При приватизации квартиры важно убедиться, что все совершеннолетние жильцы отказались от своей доли добровольно, а интересы несовершеннолетних или недееспособных защищены органами опеки. Срок исковой давности может исчисляться с момента осознания нарушения прав, а комплексная психолого-психиатрическая экспертиза может стать решающим доказательством в суде.

Халеян советует не экономить на консультации юриста и услугах нотариуса, чтобы избежать риска потери квартиры, денег и вложенных средств.