Россиянам дали советы для безопасной покупки недвижимости. Об этом пишет газета «Известия».
Адвокат Альберт Халеян рекомендовал всегда нотариально оформлять сделки, так как нотариус несет ответственность за их законность и проверяет дееспособность сторон. Важно запрашивать актуальные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также проверять наличие инвалидности. При покупке квартиры в браке требуется согласие супруга, а при участии несовершеннолетних или недееспособных собственников — разрешение органов опеки.
Доказательствами законности сделки могут служить видеосъемка переговоров, протокол нотариального опроса, свидетельские показания и документы, подтверждающие дееспособность продавца и добросовестность покупателя. Денежные расчеты следует проводить через банковскую ячейку или аккредитив. Особое внимание нужно уделить проверке истории недвижимости и наличию судебных споров.
При приватизации квартиры важно убедиться, что все совершеннолетние жильцы отказались от своей доли добровольно, а интересы несовершеннолетних или недееспособных защищены органами опеки. Срок исковой давности может исчисляться с момента осознания нарушения прав, а комплексная психолого-психиатрическая экспертиза может стать решающим доказательством в суде.
Халеян советует не экономить на консультации юриста и услугах нотариуса, чтобы избежать риска потери квартиры, денег и вложенных средств.